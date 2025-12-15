Cerveteri, Francesco De Santis incanta al Trofeo Ambrogi: migliore prestazione italiana stagionale nei 600 metri

Grande giornata di atletica al Paolo Rosi tra risultati di rilievo, podi giovanili e segnali di crescita per l’Etrusca Atletica

Una domenica da ricordare quella andata in scena allo stadio di atletica Paolo Rosi in occasione del 3° Trofeo Ambrogi, manifestazione che ha regalato emozioni e prestazioni di alto livello. Protagonista assoluto della giornata è stato Francesco De Santis, impegnato nella gara ad invito dei 600 metri, dove ha sfiorato un’impresa storica.

De Santis ha fermato il cronometro sull’eccellente 1:17.87, tempo che rappresenta la migliore prestazione italiana stagionale e che lo porta a un soffio dal primato nazionale assoluto della specialità. Una prova di grande spessore tecnico che conferma l’ottimo momento di forma dell’atleta.

Ottima anche la prestazione di Andrea Scalella, che chiude la gara dei 600 metri con un solido 5° posto assoluto e il tempo di 1:20.01, dimostrando grande competitività in un contesto di alto livello.

Nei 400 metri cadette arriva un risultato sorprendente e prestigioso per Sara Tafi, che conquista il podio grazie al tempo di 1:03.27, precedendo Dalia Desiderio. Nei 400 metri cadetti spicca il brillante 4° posto di Raniero Lombardi, seguito da Alessio Fantini (5°), Mattia De Santis (7°), Martin Germani (13°) e Dario Todaro (18°).

Buone prove anche per Paul Albano, Alfredo Marino, Irene De Santis, Sveva Giovannetti, Matilde Silvestri e Aurora Fassi, tutti protagonisti di prestazioni incoraggianti che testimoniano il buon lavoro svolto in allenamento.

A completare il quadro positivo del Trofeo Ambrogi, le gare dei più piccoli dell’Etrusca Atletica, con Nicolò e Daniel Bonsignore, Ambra e Nicholas Bruti, Andrea Colagrossi, Luca Dattilo, Gabriele Eusepi, Mirana Pagano e Visharoop Singh, protagonisti di gare che confermano la costante crescita del settore giovanile, che si allena quotidianamente al campo Galli e rappresenta una solida base per il futuro della società.