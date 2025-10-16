Sanità, Cartaginese (Lega): “Una risonanza magnetica per potenziare l’ospedale di Bracciano”

Roma, 16 ott – “La Regione Lazio ha avviato interventi significativi per rafforzare i livelli essenziali di assistenza sanitaria, grazie ai fondi del Giubileo e del PNRR. In questo contesto, ho presentato una mozione per chiedere alla Giunta regionale di dotare l’ospedale Padre Pio di Bracciano di una risonanza magnetica”, dichiara Laura Cartaginese, capogruppo della Lega Salvini Premier al Consiglio regionale del Lazio.

Sanità, Cartaginese (Lega)

“L’ospedale di Bracciano – prosegue – è un punto di riferimento strategico per un’ampia area del territorio, densamente popolata. È noto per l’eccellenza in ambito ortopedico e l’introduzione di tecnologie diagnostiche avanzate migliorerebbe sensibilmente la qualità delle prestazioni, sia in chirurgia generale che nelle specialità ortopediche.”

“Le moderne risonanze magnetiche – conclude Cartaginese – permettono di ottenere immagini in tempi rapidissimi, riducendo notevolmente le attese per gli esami. Un fattore essenziale per migliorare l’esperienza dei pazienti, spesso costretti a lunghi tempi di attesa.”

fonte: Agenzia Nova