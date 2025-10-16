“Avevamo detto che il problema non era stato creato da noi, ma che avremmo trovato la soluzione: la parola è stata mantenuta. Grazie alle soluzioni proposte dalla Direttrice Rosaria Marino, possiamo ora dire che la vicenda degli Operatori Socio Sanitari si è conclusa con il mantenimento dei livelli occupazionali sul territorio. La proroga tecnica darà infatti modo agli uffici di adottare le soluzioni individuate.

Asl Roma 4, Mari (FDI): “Salvi 80 posti di lavoro OSS, altro impegno mantenuto dalla Regione”

Per questo vorrei ringraziare la direttrice Rosaria Marino e tutto il personale della Asl RM 4 che ha lavorato e lavorerà per la messa a terra di questa soluzione. Le OSS arruolate ai tempi del Covid potranno quindi portare le loro competenze in settori dove saranno preziose, garantendo continuità lavorativa ad ottanta famiglie: ennesimo grande segnale di attenzione verso questo territorio da parte del Presidente Rocca e del Direttore Urbani”.

Così Emanuela Mari, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.