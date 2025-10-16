 
Asl Roma 4, Mari (FDI): “Salvi 80 posti di lavoro OSS, altro impegno mantenuto dalla Regione”

16 Ottobre 2025

“Avevamo detto che il problema non era stato creato da noi, ma che avremmo trovato la soluzione: la parola è stata mantenuta. Grazie alle soluzioni  proposte dalla Direttrice Rosaria Marino, possiamo ora dire che la vicenda degli Operatori Socio Sanitari si è conclusa  con il mantenimento dei livelli occupazionali sul territorio. La proroga tecnica darà infatti modo agli uffici di adottare le soluzioni individuate.

Per questo vorrei ringraziare la direttrice Rosaria Marino e  tutto il personale della Asl RM 4 che ha lavorato e lavorerà per la messa a terra di  questa soluzione. Le OSS arruolate ai tempi del Covid potranno quindi portare le loro competenze in settori dove saranno preziose, garantendo continuità lavorativa ad ottanta famiglie: ennesimo grande segnale di attenzione verso questo territorio da parte del Presidente Rocca e del Direttore Urbani”.

Così Emanuela Mari, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.