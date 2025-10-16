Domenica 19 ottobre, dalle 21 alle 23, appuntamento gratuito alla Palude di Torre Flavia

Ladispoli, “Serata al lume”, alla scoperta delle falene di Torre Flavia

Una “Serata al lume” per osservare e conoscere più da vicino le falene della Palude di Torre Flavia. È un’iniziativa proposta da “Fauna Urbis” per domenica 19 ottobre 2025, dalle 21:00 alle 23:00, con ritrovo in Via Roma, a Ladispoli, davanti al cancello dell’area protetta.

Ladispoli, “Serata al lume”, alla scoperta delle falene di Torre Flavia

La partecipazione è gratuita, ma richiede una prenotazione tramite la pagina dell’evento. Pagina che potrete trovare qui. Il termine per poter prenotare è alle 13:00 di domenica 19 ottobre.

La manifestazione ha un carattere divulgativo. È un incontro serale “alla scoperta delle falene di Torre Flavia”. Pensato per accompagnare i partecipanti nell’osservazione notturna dei lepidotteri che popolano l’area umida costiera.

Chi organizza l’evento è “Fauna Urbis”. Una società cooperativa con sede a Roma, che si occupa di monitoraggi faunistici, di divulgazione scientifica e di educazione ambientale. Organizza laboratori, visite guidate e corsi. Con una squadra di biologi e naturalisti che creano progetti specifici anche in ambito ornitologico.