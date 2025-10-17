Cerveteri, ennesimo incidente in viale Manzoni

Ennesimo incidente, ieri sera intorno alle 21, in viale Manzoni intersezione con via Battilocchio. Nel sinistro sono state coinvolte due auto, una finita sullo spartitraffico. Danni importanti alle auto, ma fortunatamente nessun problema per i conducenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e una ambulanza del 118.

Cerveteri, ennesimo incidente in viale Manzoni. Ramazzotti: “Si sistemi la viabilità”

L’episodio riporta a galla il problema legato alla sicurezza dell’arteria.

“Brutto incidente su viale Manzoni – scrive il consigliere Ramazzotti – due macchine quasi distrutte, una volata sullo spartitraffico, olio sulla strada. Solo una giovane ragazza leggermente ferita subito assistita dal dott. Brazzini e dai suoi colleghi. Un plauso ai giovani carabinieri della stazione locale che, prontamente, sono intervenuti ed hanno gestito con professionalità la situazione fino all’arrivo dei carri attrezzi ed della ditta specializzata che ha provveduto ad eliminare l’olio sulla carreggiata. Amministratori – conclude il consigliere – sveglia. Cosa aspettate a sistemare la viabilità, forse che ci scappi il morto?”.