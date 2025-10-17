Daino in spiaggia e a spasso per Ladispoli, stupore tra i passanti

Mattinata insolita sul litorale laziale: un daino è stato avvistato sulla spiaggia di Ladispoli, tra lo stupore di residenti e turisti.

L’animale, apparso in buone condizioni, si è mosso tra la battigia e la vegetazione costiera prima di allontanarsi spontaneamente. Le autorità locali sono state allertate per monitorare la situazione. Sembra che l’animale si sia inoltrato all’interno del bosco di Palo.

Daino in spiaggia e a spasso per Ladispoli – le ricerche in corso

La situazione è monitorata dalle forze dell’ordine.