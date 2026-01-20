San Sebastiano, Cerveteri celebra la Polizia Locale con un pensiero speciale all’Ispettore Fabio Morolli

Il Vicesindaco e Assessore alla Polizia Locale Riccardo Ferri: “Sono certo che avrebbe atteso questa ricorrenza con grande gioia, con il sorriso di sempre e il grande amore che aveva per questo lavoro”

“Una cerimonia toccante, con un pensiero speciale per l’Ispettore Fabio Morolli, venuto a mancare nell’agosto scorso e che ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti noi che abbiamo avuto l’onore e il privilegio di poterlo conoscere. Oggi, abbiamo reso onore alla nostra Polizia Locale e a tutte le Donne e gli uomini in divisa che ogni giorno, con amore e grande senso delle Istituzioni servono lo stato, garantendo sicurezza, tutele e il rispetto delle leggi”. A dichiararlo è Riccardo Ferri, Vicesindaco e Assessore alla Polizia Locale del Comune di Cerveteri, a margine delle celebrazioni di San Sebastiano, Patrono della Polizia Locale d’Italia, avvenute all’interno del Santuario Mariano della Madonna di Ceri, alle quali chiaramente, oltre al Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, ha preso parte anche la Consigliera comunale Arianna Pietrolati.

“Come prima cosa ci tengo a ringraziare la nostra Comandante, il Commissario Capo Cinzia Luchetti, per aver organizzato in maniera impeccabile la cerimonia, così come ringrazio Don Riccardo, Don Bernardo, Don Giorgio, al quale mi lega anche una trentennale amicizia e Don Josè, che hanno officiato la Santa Messa – ha dichiarato il Vicesindaco Riccardo Ferri – una ricorrenza quella di San Sebastiano che per tanti anni non è stata celebrata e che dallo scorso anno è divenuta un appuntamento fisso. Una celebrazione particolarmente emozionante, perché il pensiero di ognuno di noi presenti, è volato ad una persona a noi estremamente cara: l’Ispettore Fabio Morolli, che ci ha lasciati lo scorso anno. Sono certo che avrebbe atteso la giornata di oggi con grande gioia e come sempre, ci avrebbe onorati della sua cordialità, della sua professionalità e del profondo amore che aveva per il lavoro che svolgeva”.

“Al termine della Santa Messa c’è stato anche modo per dare il benvenuto a due nuovi agenti, che hanno prestato formale giuramento, ovvero Elisabetta Rossetti e Giovanni Camboni, e per conferire i gradi di ufficiali a due membri storici della nostra Polizia Locale, ovvero Alessio Impronta e Stefano Lucarini – ha aggiunto il Vicesindaco Riccardo Ferri – a tutti loro e a tutto il Comando della nostra Polizia Locale, i miei auguri di buon lavoro”.

“Un ringraziamento finale – conclude Riccardo Ferri – lo rivolgo a tutte le Forze dell’Ordine del territorio che ci hanno omaggiato della loro presenza: i Comandanti delle Stazioni dei Carabinieri di Cerveteri e Campo di Mare, il Commissariato di Pubblica Sicurezza della Polizia di Stato di Ladispoli e il Comando di Polizia Stradale, l’Ufficio Locale Marittimo e la Guardia di Finanza. Anche a loro, un sincero grazie e un augurio di buon lavoro”.