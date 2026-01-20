“Dopo un primo intervento a luglio scorso, sul primo tratto dal km 0.400 al km 2.700, continua l’impegno della Città metropolitana di Roma Capitale per il rifacimento della pavimentazione sulla S.P. 4/a Settevene Palo II. I lavori che verranno svolti dalla Città metropolitana, comprendono i tratti dal km 2.700 al km 3.435 e dal km 4.100 al km 8.790 circa ricadenti nei territori del Comune di Bracciano e Cerveteri. Una volta conclusi verrà ristabilita la segnaletica orizzontale. Grazie a tutti i tecnici coinvolti per il prezioso lavoro svolto”.

Cerveteri – Bracciano, ripartiti i lavori di rifacimento della pavimentazione della Settevene Palo

Così in una nota la Consigliera delegata alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture, Manuela Chioccia giunta sul luogo del cantiere questa mattina insieme alla Sindaca di Cerveteri, Elena Gubetti, al Sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi e al Consigliere metropolitano Alessio Pascucci.

“Un sopralluogo importante quello di questa mattina – ha dichiarato la Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti – con Città Metropolitana, Ente titolare della strada, abbiamo avuto modo di confrontarci a lungo sulle esigenze della Settevene Palo Nuova. Attualmente sono in corso i lavori nel tratto che presentava le maggiori urgenze, ovvero quello successivo al bivio di via Doganale. Successivamente si proseguirà con interventi significativi per la messa in sicurezza del tratto che collega lo svincolo al Campo Enrico Galli”.

“Questa strada di collegamento rappresenta per noi un’arteria fondamentale, anche per il collegamento con l’ospedale, ed è percorsa ogni giorno da tantissimi nostri concittadini – ha aggiunto la Sindaca Gubetti – era da tempo che chiedevamo questo intervento a Città Metropolitana e finalmente i lavori sono iniziati”.

“Ringrazio la Consigliera Delegata Manuela Chioccia per la consueta disponibilità e attenzione verso il nostro territorio – ha concluso la Sindaca – e il Consigliere Metropolitano Alessio Pascucci per la presenza e il sostegno”.