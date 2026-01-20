Poste Italiane: l’ufficio postale di Santa Severa torna nella sua sede abituale

Dopo gli interventi manutenzione straordinaria al sistema idrico, finalizzati a garantire maggiore sicurezza e comfort al personale applicato e alla clientela

Roma, 20 gennaio 2026 – Ha riaperto oggi al pubblico, nella sua sede abituale di via Monacella 20, l’ufficio postale di Santa Severa a Santa Marinella, dopo gli interventi di manutenzione straordinaria all’impianto di adduzione e scarico del sistema idrico, finalizzati a garantire maggiore sicurezza e comfort al personale applicato e alla clientela.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane ha garantito ai residenti a Santa Severa la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro delle raccomandate in giacenza per assenza del destinatario, attraverso una postazione dedicata presso l’ufficio postale di via Aurelio a Santa Marinella.

L’ufficio postale di Santa Severa, dotato di ATM Postamat h24 è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.