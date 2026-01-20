Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate

Il marito domani comparirà davanti al gip per l’udienza di convalida del fermo

Federica Torzullo, 41 anni, è stata uccisa con 23 coltellate. È quanto emerge dall’autopsia sul corpo della donna, scomparsa ad Anguillara e ritrovata senza vita domenica scorsa. Per l’omicidio la Procura di Civitavecchia contesta al marito, Claudio Carlomagno, il reato di femminicidio.

Nella richiesta di convalida del fermo, i pm – coordinati dal procuratore Alberto Liguori – hanno riqualificato l’accusa alla luce dell’articolo 577 bis del codice penale, introdotto lo scorso anno, che prevede l’ergastolo per l’uccisione di una donna in un contesto di dominio, controllo o prevaricazione. L’uomo è indagato anche per occultamento di cadavere.

Carlomagno, che ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere, comparirà domani alle 11 davanti al gip del carcere di Civitavecchia per l’udienza di convalida del fermo. Gli investigatori cercano riscontri sul movente, sulla dinamica e sull’arma del delitto, non ancora ritrovata.