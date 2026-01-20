Capitale italiana della cultura 2028: tra i finalisti anche Tarquinia. Nel progetto ci sono Cerveteri, Ladispoli e altri 9 Comuni

Dal Ministero della Cultura è arrivata da poco una bellissima notizia. Di quelle che stavamo aspettando con trepidazione: Tarquinia è entrata ufficialmente tra le dieci città finaliste per il titolo di “Capitale italiana della Cultura 2028”, con il progetto “La cultura è volo”.

Ma c’è un dettaglio che, per il nostro territorio, conta ancora di più: la candidatura non riguarda solo Tarquinia. Il progetto è stato costruito come proposta congiunta con altri Comuni della rete della DMO Etruskey, tra cui Cerveteri e Ladispoli. Ma sono coinvolti anche Allumiere, Barbarano Romano, Blera, Canale Monterano, Civitavecchia, Montalto di Castro, Monte Romano, Santa Marinella e Tolfa.

Il primo ostacolo, quello della selezione preliminare, è stato superato. Ma naturalmente non finisce qui. Adesso bisognerà dimostrare, ad una giuria qualificata, che il progetto coordinato dalla DMO Etruskey sia il migliore in assoluto.

Quali sono le città concorrenti al titolo? Questa è la lista, con accanto il titolo del progetto che hanno presentato:

Anagni (FR) – Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce Ancona – Ancona. Questo adesso Catania – Catania continua Colle di Val d’Elsa (SI) – Colle28. Per tutti, dappertutto Forlì – I sentieri della bellezza Gravina in Puglia (BA) – Radici al futuro Massa – La Luna, la pietra. Dove Tirreno e Apuane incontrano la storia Mirabella Eclano (AV) – L’Appia dei popoli Sarzana (SP) – L’impavida. Sarzana crocevia del futuro Tarquinia (VT) – La cultura è volo

Come abbiamo accennato, adesso ci giochiamo tutto nelle audizioni pubbliche, che si svolgeranno al Ministero della Cultura (Sala Spadolini), previste per giovedì 26 e venerdì 27 febbraio 2026. Ogni città finalista avrà fino a 60 minuti: 30 per la presentazione e 30 per le domande della Giuria. Le audizioni saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube del Ministero.

Tarquinia presenterà il suo dossier venerdì 27 febbraio 2026, dalle 15.15 alle 16.15.

Quando si saprà la città vincitrice? La proclamazione della “Capitale italiana della Cultura 2028” è prevista entro il 27 marzo 2026. Alla città vincitrice verrà assegnato da parte del Ministero della cultura un contributo finanziario di un milione di euro, per realizzare le iniziative e gli obiettivi delineati nel dossier di candidatura.

Adesso non ci resta che incrociare le dita e aspettare la buona notizia. Contando sul fatto che il nostro progetto, chi lo ha visto sarà d’accordo, è veramente di altissimo livello. Ed è calato su un territorio straordinario.