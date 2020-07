Condividi Pin 0 Condivisioni

Ogni weekend un evento live nel famoso “Garden Beach”. Protagonista il mare, i crudi di pesce e la leggerissima pinsa romana. La sera, spettacolo dei Blue Bossa.

San Nicola, Ladispoli, ristorante di pesce, stabilimento e music club. Ovviamente stiamo parlando di “El Pareo”, che anche per l’estate 2020 rilancia il successo ottenuto la stagione passata, animando le serate sul Lungomare di San Nicola.

El Pareo è uno dei più conosciuti e apprezzati stabilimenti di Ladispoli, in località San Nicola, in Via Tre Pesci, ma è anche un rinomato ristorante di pesce, con una bella sala sulla spiaggia.

Quest’anno, promette Ugo Boratto, proprietario e gestore de El Pareo, sarà tutto ancora più curato e perfezionato in ogni dettaglio: “chi viene da noi può stare sereno – ha detto Ugo Boratto – abbiamo organizzato tutti gli spazi per seguire al meglio le indicazioni anti covid. Siamo preparatissimi e tanto nel ristorante quanto in spiaggia i nostri clienti avranno a disposizione spazi, servizi e un menù di primissima qualità”.

Ristorante El Pareo, il pesce sempre protagonista

Protagonista del menù è il mare, e quindi il pesce freschissimo, pescato localmente. Un pesce di qualità garantita, che si presta perfettamente a composizioni di crudi, tartare e altre sfiziosità da accompagnare con un buon vino o delle bollicine.

Qui un assaggio del menù de El Pareo

Accanto alle specialità radizionali, e ad alcune interessanti proposte “gourmet”, la brigata di cucina de El Pareo, si è già saputa distinguere per il settore pizzeria, anzi, pinseria. La pinsa nel “Garden Beach” è un must che chiunque, frequentando Ladispoli e San Nicola, deve provare almeno una volta.

Proprio il Garden Beach, piccolo angolo di paradiso a San Nicola, location perfetta per ricevimenti, feste e cerimonie, è il palcoscenico degli eventi live, in cui spiccano, tra gli altri, l’esibizione della band Blu Bossa, già molto applaudita la scorsa estate e di nuovo ospite de Il Pareo, a cui è affidata l’apertura di stagione. Appuntamento a Sabato 11 Luglio.

El Pareo, ristorante di pesce a San Nicola, ma anche spiaggia e corsi di SUP

Sono già ripresi, anche questa estate, i corsi di SUP con gli istruttori messi a disposizione dallo stabilimento El Pareo. Il SUP (Stand Up Paddle), con le sue pale da canoa, è lo sport che sta spopolando sul Litorale e ovunque, grazie alla sua facilità, al divertimento e ai benefici immediati che porta al corpo. E soprattutto, è uno sport indicato per tutte le età, anche per i meno giovani.

El Pareo, stabilimento e ristorante di pesce a San Nicola: informazioni e prenotazioni

Per tutte le prenotazioni, spiaggia e ristorante, si può contattare il numero 06.99.27.13.50 oppure i cellulari: 335.62.25.024 e 347.94.71.581

