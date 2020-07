Condividi Pin 1 Condivisioni

549.247 i decessi. Negli Usa ad oggi i casi accertati sono 3.038.325

Coronavirus, nel mondo i casi accertati sono 12.015.193 – Secondo i dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo, alla data del 10 luglio 2020, i casi accertati al Coronavirus sono 12.015.193 con 549.247 decessi.

Nell’ordine con più casi tra i maggiori troviamo: Stati Uniti con 3.038.325; Brasile con 1.713.160; India con 767.296; Russia con 707.301; Perù con 312.911; Cile con 306.216; Gran Bretagna con 286.983; Messico con 275.003; Spagna con 252.513; Iran con 248.379; Italia con 242.149; Pakistan con 240.848.

In totale, nel continente americano i casi accertati sono 6.264.626, in Europa 2.847.887, nell’area del Mediterraneo 1.222.070, in Asia 1.032.167, in Africa 410.744, mentre nel Pacifico 236.958.