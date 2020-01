Condividi Pin 9 Condivisioni

Samantha Cristoforetti lascia l’aeronautica militare

Samantha Cristoforetti, unica astronauta donna europea, lascia, come annunciato al Corriere della Sera, l’aeronautica militare. Una decisione a sorpresa per la nostra astronauta che tra il 2014 e il 2015 rimase in orbita per 199 giorni a bordo della Stazione internazionale. Una decisione, si legge sempre sul ‘Corriere della Sera’, tenuta riservata fino a pochi giorni fa e resa pubblica solo agli alti vertici della struttura militare.

L’astronauta non ha ancora reso note le motivazioni, che sembrerebbero personali, alla base della sua scelta.