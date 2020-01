Auto a fuoco a Bracciano. Intervento dei Vigili del Fuoco

Condividi Pin 1 Condivisioni

Auto a fuoco a Bracciano

Questa mattinaa intorno alle ore 05.00, i Vigili del Fuoco di Bracciano sono intervenuti presso il comune di Bracciano in via Perugini per incendio auto. Il proprietario del veicolo durante la guida ha notato fuoriuscita di fumo dal vano motore, per cui ha immediatamente fermato il veicolo ed allertato i Vigili del Fuoco.

Giunti sul posto i VVF hanno estinto le fiamme velocemente e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche i carabinieri di Bracciano per i rilievi del caso. Nessun ferito.