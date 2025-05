Salva la DM84, Paolacci: “Ora si dia sostegno alle società che ne hanno bisogno”

Si salva la DM 84, che batte nello spareggio l’Atletico Roma Nord, sul campo di Due Casette. Vince 2- 0 la formazione di mister Virgili che a un anno di distanza dalla vittoria del campionato di Seconda, mantiene la categoria, meritando di vincere contro i romani.

Palone e Spada sono gli autori dei goal- salvezza, con gli ospiti che sbagliano un rigore e colpiscono una traversa. Migliore in campo il portiere della DM, Giacinti, che si è superato in un paio di interventi provvidenziali. E’ festa grande a fine gare, il presidente Mataloni e il mister Virgili, vengono portati in trionfo. ” Sono contentissimo, devo ringraziare la squadra, sono stati infaticabili e bravi in tutto l’arco della stagione – ha detto il consigliere comunale Paolacci . . Faccio i complimenti a Mataloni e a tutti , staff e tecnico, e spero che l’amministrazione di ricordi della DM 84″