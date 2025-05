Il rendiconto della gestione 2024 rappresenta un motivo di grande soddisfazione per tutta l’Amministrazione comunale.

I numeri parlano chiaro e testimoniano, al di là di ogni opinione, la solidità economico-finanziaria raggiunta dal Comune di Ladispoli in questi anni:

• Avanzo di amministrazione: € 35.200.140,63;

• Avanzo libero disponibile: € 7.294.613,66;

• Entrate proprie ed extra tributarie in aumento, da 35.439.552 nel 2023 a 46.031.649 nel 2024;

• Saldo di cassa al 31/12/2024: € 24.497.142,92, di cui € 16,5 milioni di fondi comunali;

• Saldo di cassa mai sceso sotto i € 16 milioni di media annua, a fronte dei -8 milioni al momento dell’insediamento dell’attuale amministrazione nel 2017;

Ladispoli, Grando: “Approvato il Rendiconto 2024, confermata la solidità finanziaria del Comune”

Questi risultati non arrivano per caso, ma sono frutto di una programmazione attenta, di una gestione rigorosa e di un lavoro quotidiano fatto di competenza, trasparenza e senso di responsabilità.

L’avanzo di amministrazione di oltre 35 milioni, avanzo libero di oltre 7 milioni, l’aumento delle entrate proprie ed extratributarie e il miglioramento degli indici di riscossione dimostrano che il nostro Comune, non solo è uscito dalla fase di criticità in cui lo abbiamo ereditato, ma oggi si trova in una posizione di piena salute finanziaria.

Basti ricordare che, al momento del nostro insediamento, abbiamo trovato un saldo di cassa in negativo di 8 milioni di euro, mentre il 2024 è stato chiuso con un saldo di cassa positivo per 24 milioni. La differenza è evidente.

Grazie a questa gestione virtuosa e all’ottenimento di numerosi finanziamenti, l’Amministrazione comunale ha potuto programmare una serie di interventi strategici per la riqualificazione del territorio. Sono già stati avviati o sono in fase di progettazione lavori nei plessi scolastici, sugli impianti sportivi, sulla viabilità cittadina – comprese strade e marciapiedi – oltre a importanti opere di manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana che interesseranno diversi quartieri della città.

Allo stesso tempo, abbiamo mantenuto ferme le tariffe dei servizi a domanda individuale, pur riuscendo a coprire il 47% dei costi, ben oltre l’obbligo minimo del 36%. Questo è un risultato che coniuga giustizia sociale ed efficienza amministrativa.

Abbiamo scelto di investire sulle persone: le spese per il personale sono aumentate perché stiamo rafforzando la macchina comunale con nuove assunzioni, affinché sia sempre più efficiente.

Ed infine, un aspetto che voglio sottolineare con forza, è che abbiamo sempre mantenuto fede all’impegno preso con i cittadini: destinare prioritariamente tutte le risorse necessarie alle Politiche Sociali per sostenere le categorie più fragili della nostra comunità.

Anche in un contesto complesso, segnato da aumenti generalizzati dei costi, non abbiamo mai fatto mancare l’attenzione e il supporto a chi ha più bisogno.

Questo per noi non è solo un dovere amministrativo, ma un valore politico e morale.

A nome dell’Amministrazione comunale ringrazio il Collegio dei Revisori dei Conti – il Presidente Dott. Mauro Cernesi, il Dott. Pierluigi Lisi e il Dott. Antonio Palmieri – per il lavoro svolto con competenza e professionalità.

Un ringraziamento particolare va al Dott. Barbato, Responsabile della Ragioneria e del Settore Tributi, alla Dott.ssa Pamela Costantini, Segretario Generale nonché Dirigente dell’Area Finanziaria, ai dipendenti comunali, agli Assessori, ai Consiglieri comunali di maggioranza e a tutti i delegati che, con impegno quotidiano, contribuiscono alla buona amministrazione della nostra città.

In conclusione, l’approvazione del Rendiconto 2024 rappresenta la conferma della solidità finanziaria raggiunta, ma anche la base concreta su cui costruire nuove azioni per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Esprimiamo soddisfazione per questo risultato, consapevoli che il lavoro da fare è ancora tanto, ma altrettanto determinati a portarlo avanti con impegno e responsabilità.

Il Sindaco – Alessandro Grando