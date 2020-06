Condividi Pin 0 Condivisioni

Il diesse arriva la prossima settimana: sarà giovane il sostituto di D’Aponte

Salta la trattativa, il dg Gnazi: “Il Cerveteri non è mai stato in vendita, solo qualche timido approccio” –

Dopo voci, illazioni e smentite, il Cerveteri non sarà ceduto.

Salta la trattativa, il dg Gnazi: “Il Cerveteri non è mai stato in vendita, solo qualche timido approccio”

Rimbalzavano notizie sull’interessamento di un imprenditore romano, ma da molti anni residente nella città etrusca.

Diversi incontri tra le parti, società e imprenditore, sembravano orientate a un passaggio di proprietà che in fondo, come spiega il dg Valerio Gnazi, se n’ è parlato oltre la realtà.

“Si in verità sono circolate in giro voci che non rispecchiano fedelmente la veridicità degli avvenimenti”.

“Abbiamo ricevuto un’offerta, sono state fatte delle valutazioni , ma non siamo andati oltre. La società è intenzionata a continuare il progetto, abbiamo ascoltato come fosse giusto , alcune proposte e ringraziamo la persona interessata a rilevare il club”.

“La dirigenza è ferma sul programma e sta lavorando per la costruzione di una squadra competitiva in Eccellenza”.

Il riconfermato Fracassa la prossima settimana si incontrerà con il sostituto di D’Aponte, il cui nome per ora non è stato svelato.

La figura di cui ha bisogno la dirigenza deve rispecchiare il profilo del predecessore.

Giovane, ambiziosa e disponibile :sembra questo l’identikit del neo diesse, di cui si sa che arriverà da Roma.