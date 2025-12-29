Saldi invernali al via il 3 gennaio: nel Lazio lo shopping batte sul tempo la Befana

Mentre si consumano gli ultimi scampoli delle festività natalizie, per gli amanti dello shopping e per le famiglie a caccia dell’affare perfetto il calendario segna già una data in rosso. La Regione Lazio ha infatti ufficializzato le date delle vendite di fine stagione per il 2026: i saldi invernali inizieranno ufficialmente sabato 3 gennaio.

Un avvio anticipato per il weekend

La scelta della data non è casuale ma risponde a una precisa normativa regionale. I saldi invernali devono infatti iniziare il primo giorno feriale antecedente l’Epifania. Tuttavia, se tale giorno coincide con il lunedì, l’avvio viene anticipato al sabato precedente. È esattamente ciò che accadrà nel 2026, regalando così ai consumatori e ai commercianti un intero fine settimana di partenze agevolate prima del rientro a scuola e al lavoro.

Per evitare confusione e garantire la trasparenza, la Regione ha ribadito i paletti fissati dal Testo Unico del Commercio. Le vendite di fine stagione potranno durare per un massimo di sei settimane consecutive. È inoltre importante ricordare che vige il divieto assoluto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’avvio dei saldi: una misura pensata per tutelare sia il valore del prodotto che la correttezza della concorrenza tra gli esercizi commerciali.

Dopo un periodo di grandi spese legate ai regali di Natale, i saldi rappresentano la tradizionale boccata d’ossigeno per l’economia locale e una chance per i cittadini di rinnovare il guardaroba o acquistare beni per la casa con sconti significativi. Il consiglio degli esperti resta quello di monitorare i prezzi nei giorni precedenti per verificare l’effettiva entità dello sconto e di rivolgersi con fiducia ai negozi di vicinato, che garantiscono assistenza e qualità nel cuore delle nostre città.