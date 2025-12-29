Capodanno a Ladispoli: Guè e Rose Villain accendono Piazza Falcone

Ladispoli si prepara a salutare il 2025 in grande stile. Per la terza edizione del concerto di San Silvestro, il Sindaco Alessandro Grando ha confermato una line-up di altissimo livello: i protagonisti assoluti della serata saranno Guè e Rose Villain, pronti a far ballare la città con i loro grandi successi. L’evento, completamente gratuito, trasformerà Piazza Falcone in una discoteca a cielo aperto grazie anche al dj set di Daniele Cossu e alla voce di Jeanine Fakko.

Il programma della serata La musica inizierà ufficialmente alle 21:30 e ci accompagnerà fino alle 01:30. La scaletta prevede l’apertura affidata a Daniele Cossu e Jeanine Fakko, seguiti dalle attesissime esibizioni di Rose Villain e Guè, per poi concludere con il dj set finale. L’accesso all’area pedonale sarà consentito già dalle ore 19:00 attraverso due varchi principali: quello in via Firenze (varco n.1) e quello in via Torino (varco n.2).

Sicurezza e divieti: cosa sapere Per garantire una festa sicura per tutti, dalle ore 16:00 del 31 dicembre scatteranno regole ferree all’interno dell’area pedonale. Sarà severamente vietato introdurre:

Bottiglie o contenitori in vetro e lattine.

Petardi, fuochi d’artificio o qualsiasi materiale pirotecnico.

Spray urticanti o al peperoncino.

Animali (fatta eccezione per cani guida per disabili o unità cinofile delle Forze dell’Ordine), sia per la sicurezza pubblica che per tutelare il benessere degli amici a quattro zampe dal rumore.

Mobilità e parcheggi Il centro cittadino subirà importanti modifiche alla viabilità. Piazza Falcone è già interdetta alla sosta, ma il blocco totale della circolazione nelle vie limitrofe (come via Torino e via Firenze) scatterà nel pomeriggio del 31. Per chi arriva in auto, il parcheggio gratuito più vicino è quello di via Firenze (a circa 200 metri dal palco). Tuttavia, vista la grande affluenza prevista, l’invito ai residenti è di raggiungere la piazza a piedi.

Attenzione ai disabili È stata prevista un’organizzazione specifica per garantire l’accessibilità: le persone con disabilità munite di contrassegno potranno parcheggiare direttamente in Piazza Falcone (ingresso da via Gentile, varco n.4) e avranno a disposizione uno spazio protetto riservato all’interno dell’area concerto per godersi lo spettacolo in tutta sicurezza.