Terremoto ai Castelli Romani: scossa di magnitudo 2.6 avvertita anche a in provincia

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata oggi, 29 dicembre 2025, alle ore 17:20 nell’area dei Castelli Romani. Secondo i dati dell’INGV, l’epicentro è stato localizzato a 3 km a sud-ovest di Ariccia, a una profondità di 12 chilometri.

Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione di Ariccia, Albano e Genzano, ma numerose segnalazioni sono giunte anche dai quartieri sud ed est della Capitale. Nonostante il timore espresso sui social network, dove l’evento è stato descritto come breve ma intenso, non si segnalano danni a persone o cose. La situazione rimane sotto il monitoraggio della Protezione Civile.