Salamone (Azione): “Cerveteri in prima linea per le battaglie di civiltà”

Il consigliere: “Approvate importanti mozioni da noi sottoscritte”

“Durante la seduta del Consiglio Comunale accorsa nel pomeriggio di ieri sono state approvate due mozioni che testimoniano come Cerveteri sia in prima linea riguardo le battaglie di civiltà per quei diritti sociali costituzionalmente garantiti.

L’attenzione mostrata per il voto a distanza – considerato il periodo di forte astensionismo, specie tra i giovani – e quella riguardo il riconoscimento di una dignità economica-sociale all’ora di lavoro non può che rendermi estremamente felice.”

Così il cons. Federico Salamone che prosegue:

“É ben noto che per questi temi Azione sia in prima fila a livello nazionale e, quindi, in quanto coordinatore del partito locale sono soddisfatto di averle sottoscritte e votate, speranzoso che questi doverosi atti di “avanguardia” possano proliferare nelle amministrazioni locali affinché l’attenzione pubblica accresca maggiormente. Allora i miei più sentiti ringraziamenti vanno a tutte le forze politiche della maggioranza oltreché quelle esterne che hanno contribuito alla promozione di entrambe le iniziative e, in ultimo, ai colleghi Consiglieri che hanno espresso un voto favorevole”.