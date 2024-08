Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti: le modifiche alla viabilità

Istituiti divieti di sosta e transito nelle zone interessate dagli stand e dal passaggio dei carri allegorici

Cambia la viabilità a Cerveteri in occasione della 61esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti. Al fine di consentire l’allestimento degli stand e lo svolgimento della manifestazione, la Comandante di Polizia Locale Cinzia Luchetti, attraverso apposita ordinanza dirigenziale ha infatti stabilito una serie di Divieti di Sosta e di transito e alcune modifiche alla circolazione degli autoveicoli.

A partire dalle ore 08:00 di giovedì 22 agosto è fatto divieto di sosta e fermata in tutte le vie del Centro Storico, in Piazza Tarquini, Via A. Ricci, Piazza Dante, Mura Castellane, Via Ceretana, Via della Necropoli su entrambi i lati (tratto compreso tra Viale Manzoni e Via Ceretana, nonché a partire dall’intersezione con Via del Sasso in direzione della Necropoli). Nelle medesime vie e negli stessi giorni e orari è fatto anche divieto di transito. Sono esenti dal divieto di sosta e transito, i residenti titolari di contrassegno invalidi.

Per quanto riguarda la circolazione veicolare, le modifiche riguardano Via Col di Lana: nei giorni e orari di Sagra, sarà regolata nel senso opposto a quello ordinario, ovvero da Via Sant’Angelo a via Armando Diaz, mentre via del Lavatore diverrà a senso unico, consentendo dunque la sola uscita in via della Circonvallazione.

In relazione ai divieti e limitazioni stabiliti nel Centro Storico e Piazza Dante, la sosta sarà garantita ai titolari del contrassegno, del quale gli stessi sono già in possesso, presso il parcheggio all’interno dell’area posta in via Merlini.

Per ciò che riguarda infine gli standisti, le attività commerciali e i residenti all’interno del centro storico, le attività di carico e scarico merci sarà consentito dalle ore 08:00 alle ore 11:00.

Ulteriori limitazioni sono state previste per la giornata di domenica 25 agosto, in concomitanza della sfilata dei carri allegorici. Viene fatto divieto di sosta con rimozione e di transito dalle ore 15:00 alle ore 21:00 nelle seguenti vie: Via dei Vignali, Via Sant’Angelo, Via Piave (nel tratto compreso tra Via Armando Diaz e Piazza San Pietro) e Via San Michele. Nei giorni della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti cambiano infine le fermate del Servizio di Trasporto Locale, che saranno collocate nelle adiacenze dell’Upim in Via Settevene Palo e in Largo Almuneacar.