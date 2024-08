Cerveteri, anche quest’anno il Chiosco DM84 sarà presente alla sagra dell’Uva

Il chiosco della DM84 sarà presente anche quest’anno alla Sagra dell’Uva. L’idea, nata nel 2010 e

riproposta con buoni risultati in tutte le successive edizioni della sagra, si propone di raccogliere

fondi destinati a sostenere le spese di gestione della stagione della squadra giallorossa che, come si

sa, non è un’associazione a scopo di lucro e si sostiene esclusivamente con gli sforzi del presidente

Pierino Mataloni e gli aiuti di alcuni sponsor.

Tutto questo è possibile grazie al lavoro di tanti ragazzi che si sono messi a disposizione della

società e che offrono il loro contributo volontario e gratuito e, soprattutto, grazie al preziosissimo

aiuto di bar, ristoranti e altri negozi locali che hanno contribuito alla causa donando bevande e altri

materiali. Sarà possibile mangiare panini con salsiccia, würstel , porchetta o verdure, trippa alla

romana e lenticchie, tutto questo accompagnato da un buon bicchiere di vino, da una birra fresca, da

una Coca o più semplicemente da acqua minerale. L’appuntamento è quindi per questo weekend al

chiosco della DM84 che potrete trovare in via Antonio Ricci di fronte all’ingresso del Parco della

Legnara.

Sarà possibile, naturalmente, avere anche delle informazioni sulla stagione sportiva che sta

iniziando.

Naturalmente sarà anche un’occasione per festeggiare la vittoria del campionato

2023/2024 e la promozione in prima categoria

Non resta che dire venite a trovarci pe Magna, beve e tifa DM!!!

Il chiosco della DM84 22/23/24/25 agosto

Via antonio Ricci (Ingresso parco della legnara)