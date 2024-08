Jet Ski Therapy a Ladispoli: giornate dedicate alla disabilità

Tutto pronto ormai alla giornata dedicata ai nostri ragazzi speciali che sfrecceranno su una moto d’acqua da 300cv a tutta velocità insieme al 7 volte Campione del Mondo Fabio Incorvaia. Il progetto è nato diversi anni fa con l’obiettivo di far provare a questi splendidi ragazzi emozioni uniche, una scarica di adrenalina pazzesca che renderà questa giornata indimenticabile: 24 e 25 agosto, nella spiaggia libera di Torre Flavia si svolgerà quindi la Jet Ski Therapy. Per i partecipanti sarà possibile accedere all’arenile passando per l’ingresso del Gotha Beach, per poi avere un parcheggio riservato al rimessaggio Bitti, proprio lì a fianco, con tanto di navetta che riporterà gli accompagnatori sulla spiaggia libera della “torretta”. L’evento inizierà alle 10:00 e finirà alle 17:00 circa, sarà presente anche la squadra di moto d’acqua della Polizia di Stato e la Capitaneria di Porto, che si ringrazia nella persona del Comandante Vitale per il supporto alla manifestazione.

Jet Ski Therapy a Ladispoli: giornate dedicata alla disabilità

La Jet Ski Therapy è stata portata a Ladispoli grazie all’impegno di Simone Dominici e promossa dall’Assessore al Turismo Marco Porro, dall’Assessore ai Servizi Sociali Gabriele Fargnoli e dal Delegato allo Sport Fabio Ciampa. L’iniziativa ha tutti gli ingredienti per essere un weekend da ricordare, progetto ideato da Fabio Incorvaia, pilota professionista e dalla sua Onlus: Croce Oro di Albissola Marina che promuove questo spettacolo sulle spiagge di tutta Italia arrivando fino a Canale 5, al Talent Show “Tu Si Que Vales” dove la performance del pilota romagnolo ha lasciato a tutti il nodo in gola per la commozione.

Si invitano tutte le associazioni del terzo settore a partecipare, per tutte le informazioni si può chiamare il numero dell’organizzazione presente sul manifesto dell’evento.

Sarà una giornata piena di emozioni!