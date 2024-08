61esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, il programma completo

Serate speciali con Andrea Perroni e Antonio Giuliani. Il Sindaco Elena Gubetti: “Sarà una festa di tutta la città”

“Sarà una grande edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti. Insieme al Vicesindaco Federica Battafarano e all’Assessore Riccardo Ferri, alle Delegate Arianna Pietrolati e Catia Minghi, ai Rioni di Cerveteri che per la prima volta dopo tanti anni torneranno in competizione tra di loro in occasione della sfilata dei carri allegorici, all’Associazione tra i Residenti Castel del Sasso e a tante realtà del territorio, abbiamo fatto un lungo lavoro di preparazione affinchè anche quest’anno la Sagra dell’Uva, fosse l’evento che da sempre è in grado di richiamare decine e decine di migliaia di visitatori. Gli ingredienti per vivere quattro giorni di grande festa ci sono tutti: dagli spettacoli serali ad una rinnovata e ancor più ricca di stand Piazza del Vino e dei Sapori, passando per l’artigianato fino a tutti gli appuntamenti legati alla tradizione. Anche quest’anno, sarà una festa di tutta la città!”.

61esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, ecco il programma completo

A dichiararlo è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, a margine della conferenza stampa di presentazione del programma della 61esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, che si svolgerà da giovedì 22 a domenica 25 agosto nel Centro Storico di Cerveteri.

Ricco come sempre il programma della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti. Diverse anche le novità, come le location degli spettacoli serali, che si svolgeranno in Piazza Santa Maria, e della Piazza del Vino e dei Sapori, che si sposterà in Piazza Aldo Moro.

In programma, il concerto dei “ReQueen”, cover band dei Queen (giovedì 22 agosto), la serata “Disco ‘90” (venerdì 23 agosto), Andrea Perroni (sabato 24 agosto) e Antonio Giuliani (domenica 25 agosto). Concluderà la Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, il consueto spettacolo pirotecnico.

PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 22 Agosto

Ore 19:00 Apertura ufficiale della 61° Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti “La Fontana del Mascherone butta vino” a cura dei Rioni – Vino offerto dalla Cantina Cerveteri – Piazza Risorgimento

Ore 19:00 “”Apertura Stand delle aziende agricole, artigianali e del mercatino locale”” – Piazza Risorgimento, Via Ceretana, Via delle Mura Castellane e Via della Necropoli

Ore 20:00 – 01:00 “Bagno DiVino” inaugurazione ufficiale della Piazza del Vino e dei Sapori. Degustazione dei vini e dei prodotti gastronomici del territorio – a cura dei sommelier dell’Associazione Momenti DiVini – Piazza Aldo Moro

Ore 20:00 – Apertura giostre – Parco della Legnara

Ore 21:30 – Intrattenimento Musica Jazz – Piazza Aldo Moro

Ore 21:30 Concerto “ReQueen” – TRIBUTE BAND – Piazza S. Maria (ingresso gratuito)

Ore 22:00 “Alla scoperta del cielo” Osservazione delle stelle presso il Parco della Legnara – a cura di Pino Caracciolo



Venerdì 23 Agosto

Ore 18:00 “”Apertura Stand delle aziende agricole, artigianali e del mercatino locale”” – Piazza Risorgimento, Via Ceretana, Via delle Mura Castellane e Via della Necropoli

Ore 18:00 – “Guarda mamma… Vado in moto anche io” – Giro in moto o in quad per bambini e ragazzi – info e prenotazioni Roberta – tel.3349835181

Ore 18:30 “Tramonto Etrusco” Passeggiata archeologica alla Via degli Inferi e al Laghetto. Appuntamento parcheggio P.le Mario Moretti – a cura di Artemide Guide – Prenotazione obbligatoria 3534107535

Ore 19:00-21:00 “La Fontana del Mascherone butta vino” a cura dei Rioni – Vino offerto dalla Cantina Cerveteri – Piazza Risorgimento

Ore 20:00 – Apertura giostre – Parco della Legnara

Ore 20:00 – 01:00 Piazza del Vino e dei Sapori. Degustazione dei vini e dei prodotti gastronomici del territorio – a cura dei sommelier dell’Associazione Momenti DiVini – Piazza Aldo Moro

Ore 21:30 – Lucio Battisti Cover band – Piazza Aldo Moro

Ore 21:30 Spettacolo musicale “Ritmo 90”– Piazza S. Maria (ingresso gratuito)

Sabato 24 Agosto

Ore 9:00 “Le Cascate dei Colli Ceriti” passeggiata trekking con colazione presso l’area ristoro delle Cascatelle di Cerveteri. Appuntamento ore 9:00 Cimitero Nuovo – a cura Ass. Cascatelle di Cerveteri Prenotazione obbligatoria 3534107535

Ore 18:00 “”Apertura Stand delle aziende agricole, artigianali e del mercatino locale”” – Piazza Risorgimento, Via Ceretana, Via delle Mura Castellane e Via della Necropoli

Ore 19:00-21:00 “La Fontana del Mascherone butta vino” – Vino offerto dalla Cantina Cerveteri – a cura dei Rioni – Piazza Risorgimento

Ore 19:00 “TRADIZIONALE GARA DELLA PIGIATURA” – I Rioni si sfidano – a cura dei Rioni – Piazza A. Moro

Ore 20:00 – 01:00 Piazza del Vino e dei Sapori. Degustazione dei vini e dei prodotti gastronomici del territorio – a cura dei sommelier dell’Associazione Momenti DiVini – Piazza Aldo Moro

Ore 20:30 – 22:30 Aperture straordinarie del Museo Archeologico Nazionale Cerite e della mostra archeologica “Il Patrimonio ritrovato a Cerveteri” – Piazza S. Maria – Visita guidata ore 21:00 Info e prenotazioni 3534107535

Ore 21:30 – Zambra Dixie Jazz Band – Spettacolo itinerante – Piazza Aldo Moro

Ore 21:30 Spettacolo “La fine del mondo” di ANDREA PERRONI – Piazza S. Maria (ingresso gratuito)

Domenica 25 Agosto

Ore 6:00 “L’Alba alla Necropoli” ammirare il sorgere del sole dai tumuli etruschi, a seguire, colazione e passeggiata archeologica – a cura di Artemide Guide – prenotazione obbligatoria 3534107535

Ore 10:30 Necropoli della Banditaccia, visita guidata all’area monumentale del Recinto – P.le Mario Moretti (biglietteria degli scavi) – a cura di Artemide Guide – prenotazione obbligatoria 3534107535

Ore 11:00 Santa Messa – Chiesa di Santa Maria Maggiore, Piazza Santa Maria

Ore 17:00 “”Apertura Stand delle aziende agricole, artigianali e del mercatino locale”” – Piazza Risorgimento, Via Ceretana, Via delle Mura Castellane e Via della Necropoli

Ore 18:30 – Tradizionale SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI– a cura dei Rioni – Partenza da Piazza Aldo Moro

Ore 19:00-21:00 “La Fontana del Mascherone butta vino” – Vino offerto dalla Cantina Cerveteri – a cura dei Rioni – Piazza Risorgimento

Ore 20:30 – 22:30 Aperture straordinarie del Museo Archeologico Nazionale Cerite e della mostra archeologica “Il Patrimonio ritrovato a Cerveteri” – Piazza S. Maria – Visita guidata ore 21:00 Info e prenotazioni 3534107535

Ore 20:00 – 01:00 Piazza del Vino e dei Sapori. Degustazione dei vini e dei prodotti gastronomici del territorio – a cura dei sommelier dell’Associazione Momenti DiVini – Piazza Aldo Moro Ore 21:15 Premiazione Sfilata Carri Allegorici, Gara della Pigiatura, Grappolo d’Oro e Vino più votato dal pubblico – Piazza S. Maria

Ore 21:30 Spettacolo musicale – Ilario e Mary – Piazza Aldo Moro

Ore 22:00 Spettacolo “Recital” di ANTONIO GIULIANI – Piazza S. Maria (ingresso gratuito)

Ore 24:00 Chiusura ufficiale della 61° edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti – SPETTACOLO PIROTECNICO – Piazza A. Moro

Ulteriori informazioni

Per info e prenotazioni PIT Cerveteri – Ufficio Turistico, Piazza A. Moro – Tel. 0630321659 (9:30 – 12:30) whatsapp 3534107535 – [email protected]

Parcheggi: