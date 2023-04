Il 16 aprile l’esibizione de ‘Le Vibrazioni’

“Da quel 2 aprile 1950, quando si svolse la prima Sagra, sono passati tantissimi anni ma l’obiettivo è rimasto sempre lo stesso: divulgare e far conoscere il nostro carciofo romanesco, le sue virtù e allo stesso tempo promuovere Ladispoli”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato il programma della Sagra del carciofo romanesco che si terrà a Ladispoli che dal 14 al 16 aprile.

“Questa edizione – ha proseguito Grando – sarà particolarmente sentita perché, oltre a festeggiare il traguardo della settantesima edizione, rappresenta un segnale di rinascita e speranza dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia. Lo scorso anno non avevamo voluto rinunciare alle nostre tradizioni e alla promozione del prodotto identitario del nostro territorio con “Non è la sagra, il mese del carciofo romanesco” che aveva riscosso un grandissimo successo”.

La manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco in questa edizione 2023 si fregerà del titolo di XV Fiera Nazionale.

Sagra del Carciofo a Ladispoli, presentato il programma

Ricchissimo di appuntamenti il programma della tre giorni di festa in onore di Re carciofo con tanto spazio per il divertimento, per il gusto e per la cultura. Non mancherà in piazza dei Caduti “Piazza dei Sapori d’Italia” una rassegna di prodotti provenienti da Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli, Lazio, Marche, Piemonte, Sardegna, e Sicilia e Veneto. In piazza Rossellini, dove si potranno trovare i veri carciofi romaneschi prodotti nel territorio comunale, domenica 16 aprile si potranno ammirare le magnifiche sculture di carciofi realizzate dai produttori agricoli. In occasione della Sagra, l’Associazione Terra Tua, in collaborazione con Fondazione FS, ha previsto un treno antico dedicato esclusivamente alla Sagra del Carciofo. Il treno anni 30 partirà dalla stazione Termini e sosterà a Ladispoli per tutta la giornata del 16 aprile, dando modo a curiosi e appassionati di poter visitare un gioiello ancora perfettamente funzionante. I sapori della Sagra si possono gustare dal 1 aprile grazie alla “Bi-Settimana Gastronomica” iniziativa durante la quale nei migliori ristoranti della città propongono prelibati menù a prezzo fisso a base esclusivamente di carciofi. Dal 7 al 9 aprile, inoltre, in piazza Rossellini si terrà “Aspettando la Sagra… con il carciofo più buono del mondo” con prodotti e sapori a chilometro zero cucinati dai prodotti locali.

“La Sagra del Carciofo – ha dichiarato l’assessore al turismo, Marco Porro – è il momento più atteso per la nostra città che si sta preparando ad accogliere decine di migliaia di persone provenienti da tutta Italia. Il palinsesto che abbiamo realizzato in collaborazione con la Pro Loco è molto ricco e prevede per sabato 15 aprile il concerto live de Le Vibrazioni. Domenica 16 aprile invece, ci sarà uno spettacolo inclusivo con i Ladri di Carrozzelle seguita dall’immancabile spettacolo dei fuochi d’artificio che chiuderanno come sempre la manifestazione”.

La settantesima edizione è all’insegna delle “3 S”, ovvero salute, spunti, e spuntini

“Ho creato, lo scorso anno, per un progetto europeo, il logo “Spunto & spuntini” – ha commentato il presidente della Pro Loco, Claudio Nardocci – definizione che fotografa bene anche le caratteristiche della nostra amatissima sagra. Da sempre infatti è sinonimo di deliziose prelibatezze a base di squisiti carciofi. Inoltre fornisce innumerevoli spunti per organizzatori di altre manifestazioni, cosa che ci riempie di orgoglio. Quest’anno, in occasione del 70° prestigioso traguardo raggiunto, agognato dopo 3 anni di stop, vogliamo sottolineare un aspetto notissimo ai più, ma mai messo abbastanza in evidenza, quello dei benefici effetti sulla salute del prodotto principe del nostro territorio, sua maestà il carciofo romanesco. Per questo la settantesima edizione è all’insegna delle “3 S”, ovvero salute, spunti, e spuntini. Buona sagra a tutti!”.

Per il programma https://www.comunediladispoli.it/sagra-del-carciofo-romanesco-presentato-il-programma/notizia