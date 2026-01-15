Sagra del Carciofo 2026, avviso alle attività produttive del territorio

Il Comune di Ladispoli, attraverso l’Assessorato alle Attività Produttive, invita tutte le attività commerciali della città a partecipare alla 73ª edizione della Sagra del Carciofo Romanesco, uno degli eventi più attesi e identitari della nostra città, capace di richiamare migliaia di visitatori ogni anno.

Le attività possono presentare domanda per l’assegnazione degli spazi su Viale Italia, arteria principale e cuore commerciale di Ladispoli, collegamento naturale tra la stazione ferroviaria e la piazza centrale, che durante la Sagra si trasformerà in un grande corridoio di accoglienza e visibilità.

Il modello di domanda è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ladispoli, ecco il link:

https://www.comune.ladispoli.rm.it/…/sagra-del-carciofo…

Termine ultimo per la presentazione delle domande: 2 febbraio 2026.

Per informazioni

[email protected]

Ufficio SUAP: 06.9923.12.55 – 1308

Assessore alle Attività Produttive: [email protected]

La Sagra del Carciofo Romanesco, giunta alla sua 73ª edizione, rappresenta un’occasione unica per valorizzare le attività locali e la città, confermando Ladispoli come punto di riferimento per eventi e cultura gastronomica nel litorale laziale.