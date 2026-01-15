Pietro Tidei: “Non mi candido a Sindaco di Allumiere”

“Non sono interessato a candidarmi ad Allumiere per due motivi. Il primo è che mi sono stufato di gestire i dissesti. Ho già gestito il dissesto di Santa Marinella, che il precedente sindaco mi aveva lasciato con 30 milioni di euro di debiti. Ci ho messo sei anni per uscirne, ma ci sono riuscito”.

“Il giorno in cui il Consiglio comunale è stato sfiduciato, su rilievi del ragioniere generale, mi sono fatto dire quanti soldi avevamo in cassa: dieci milioni di euro. Abbiamo pagato i debiti, acceso mutui e oggi possiamo dire che Santa Marinella ha un bilancio perfetto, in ordine, con addirittura fondi disponibili in cassa”.

“Andare a rigestire nel tempo un bilancio in dissesto come quello di Allumiere non mi interessa minimamente, anche perché ad Allumiere so che stanno cercando una candidata sindaca valida, Brunella, e credo che abbia tutte le carte in regola. La compiango, perché ovviamente si troverà a gestire un bilancio davvero lacrime e sangue e, per chi è alla prima esperienza di governo cittadino, non sarà semplice. Le auguro di trovarsi bene, ma la situazione del bilancio comunale che mi è stata descritta ieri è veramente disastrosa. Gestire un bilancio del genere non è certo una passeggiata”.

Così in una nota l’avvocato Pietro Tidei