Con l’inizio del nuovo anno riparte il progetto “Scuola di Parlamento”, un’iniziativa di grande valore civico e formativo fortemente voluta che sta coinvolgendo tutte le scuole del nostro territorio. Oggi é stata la volta dell’IC Don Milani.

Grazie a questo percorso, centinaia di studenti hanno avuto e avranno l’opportunità di conoscere da vicino le Istituzioni, approfondire il funzionamento del Parlamento e confrontarsi sui principi e valori che fondano la nostra Repubblica.

Vecchiotti (FI): “Riparte con la Don Milani di Cerveteri Scuola di Parlamento”

Un sentito ringraziamento va all’on. Battilocchio per la disponibilità e l’ospitalità, che anche quest’anno metterà a disposizione visite dedicate per tutti gli Istituti della nostra Città.

È per me un onore promuovere l’avvicinamento dei nostri giovani al cuore della Repubblica: il futuro passa anche da qui. Avanti!

Così in una nota il consigliere comunale in quota Forza Italia, Emanuele Vecchiotti