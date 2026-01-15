Incontro tra asd Città di Cerveteri e Comune per il futuro del Galli

Si è tenuto nella giornata di ieri un importante tavolo tecnico presso il Comune per discutere il futuro dell’area sportiva e del Campo Galli. All’incontro hanno partecipato il Sindaco Elena Gubetti, l’Assessore allo Sport Manuele Parroccini e l’Assessore ai Lavori Pubblici Matteo Luchetti.

L’obiettivo principale della riunione è stato quello di avviare una programmazione concreta per lo sviluppo dell’impianto. È stato un momento di confronto positivo e costruttivo, durante il quale sono state analizzate le prossime migliorie strutturali necessarie per garantire alla nostra comunità sportiva un’area sempre più moderna ed efficiente.