S.Marinella, sopralluogo di Tidei nelle scuole: “I banchi arriveranno a metà ottobre”

Il Sindaco è stato accompagnato dalla Preside Ceccarelli

Questa mattina si è conclusa la visita a tutte le classi di scuola da parte della dirigente Velia Ceccarelli e del sottoscritto.

Durante la visita abbiamo potuto notare con soddisfazione che non sono emersi problemi in nessuna classe fatta eccezione per due piccoli problemi nel bagno della scuola centro che provvederemo subito a sistemare.

Il lavoro fatto nei mesi estivi fatto dalla Scuola e dal Comune ha dato i suoi frutti.

Bisognerà continuare a lavorare per mantenere la scuola a livelli dignitosi.

Prima della metà del prossimo mese arriveranno finalmente anche i banchi monoposto promessi dal Ministero.Buona giornata