S.Marinella, Fiorucci: “Sulle presenze estive autocelebrazione immotivata”

Share Pin 6 Condivisioni

Il consigliere di opposizione attacca l’amministrazione comunale

Ci aspettavamo, e puntualmente è arrivata, l autocelebrazione della amministrazione comunale in merito al successo della stagione turistica. Quasi centomila presenze, secondo le convinzioni della giunta, hanno calcato le strade e le spiagge di Santa Marinella.. Ma davvero D Emilio e company credono di aver attratto da soli i turisti questa estate? O, purtroppo per qualcuno, bisogna ringraziare la scelta di vacanze vicino casa, tra familiari, e magari proprio senza la prospettiva di grandi eventi a rischio Covid? In breve, i villeggianti avrebbero scelto Santa Marinella, per le spiagge, i servizi gli eventi, la pulizia ed il decoro.. Che però hanno latitato. Se la stagione ha avuto una svolta positiva lo si deve senza dubbio ai commercianti cittadini che hanno fatto il possibile per accogliere i turisti, ricorrendo anche alla sicurezza privata serale. Di certo non si può ringraziare l amministrazione comunale, la quale ha accolto i villeggianti con cumuli di spazzatura, sfalcio a più non posso, multe più o meno selvagge senza scelta, propinato eventi che non sono frutto di una programmazione incentivata sulla voglia di tornare in città, ma manifestazioni che sanno di poca lungimiranza. Presentino, D Emilio ed i consiglieri di maggioranza, un report dettagliato su cosa hanno scelto i visitatori, cosa hanno apprezzato, cosa li ha infastiditi, ma soprattutto chiedano se, senza cause di forza maggiore, avrebbero scelto la nostra città. E soprattutto, comincino a programmare inverno e prossima estate.. Quando, finita si spera l emergenza sanitaria, il turismo di prossimità dovrà essere di grande qualità.

Francesco Fiorucci

Consigliere comunale