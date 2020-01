S.Marinella, restauro al fontanile della Quartaccia

Condividi Pin 8 Condivisioni

Le parole di Andrea Amanati, che stamattina ha partecipato al lavoro

Oggi siamo qui alla Quartaccia. Insieme al gruppo dei volontari del GATC (Gruppo Archeologico del Territorio Cerite) e al Comitato Cittadino “S.Antonio” per avviare un processo di restauro e riqualificazione del Fontanile. Intanto sarà subito ripulita tutta l’area circostante da erbacce e immondizia, e le pareti interne ed esterne delle due vasche. Poi, cosa molto importante, sarà finalmente ripristinato, dopo anni, tramite il supporto dell’ufficio tecnico, il corretto deflusso dell’acqua proveniente dalla sorgente naturale, in modo tale da mantenere un continuo e costante ricircolo dell’acqua, tenendo sempre pulite le vasche, salvaguardando i pesciolini che vivono all’interno. Alla fine di una serie di processi, di uno studio sulla storia del fontanile già avviato grazie al supporto del Gatc, del Dr. Flavio Enei e del Dr. Glauco Stracci, e alla realizzazione di una apposita targa con opportuna illuminazione per risaltarne la visibilità, potremmo inserire finalmente il Fontanile nel circuito della promozione del nostro territorio insieme agli altri monumenti storici. Un esempio questo di vero amore della nostra città, di spirito di collaborazione, e soprattutto di rispetto verso il comitato cittadino S.Antonio che da diverso tempo richiedeva una riqualificazione del Fontanile.