Runner, Cerveteri sul podio nelle gare di Colleferro

Raniero Lombardi sul gradino più alto del podio. Nel corso delle gare organizzate dall’Atletica Colleferro e dalla Runners team Colleferro in collaborazione con il CP Roma e CR FIDAL Lazio ed inserito nel World Athletics hanno preso il via presso lo stadio Comunale di Maurizio Natali le prove del trofeo Athletic. Nella categoria cadetti arrivano i primi podi con il primo posto nei 300 di Raniero Lombardi nettamente primo al traguardo con l’ ottimo tempo di 37.55 che lo inserisce tra i migliori d’Italia. Nei mille metri cadetti arriva il secondo posto di Alessio Fantini con un eccellente 2.47.42. Negli 80 metri ottima prova per Bafaro Matteo nono al traguardo con il tempo di 9.92 a seguire De Santis Mattia e Dario Todaro. Nei 300 cadette ottimo ottavo posto per Sara Tafi mentre nella categoria assoluta secondo allievo al traguardo Andrea Scalella in 36.82 a seguire De Simone Emanuele (1 nella categoria SM 35) in 38.21 e Gabriele Di Napoli 38.07. Nei 200 assoluti ottimo 2 posto per Giulia Buccella in 26.33 a seguire Ussia Massimo 26.38. Nei 150 metri bella prestazione per Cuciniello Roger 18.71 e Aboujid Omar 20.16. Mentre a Latina nel lancio del martello 3 posto allieve per Trivisondoli Vittoria in 40.86. Per tutti l’appuntamento è a Rieti presso il nuovo impianto dello stadio Guidobaldi.