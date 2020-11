Share Pin 5 Condivisioni

Nella struttura si sono verificati alcuni decessi

Rsa Gonzaga, Monaldi: “La situazione sembra essersi stabilizzata”

Angelo Monaldi ai microfoni di Cambia il mondo, condotta da Fabio Bellucci , ha spiegato la situazione all’interno della Rsa Gonzaga. Nella struttura nelle settimane scorse si era verificato un cluster e si sono verificati, ad oggi, anche alcuni decessi.

“La situazione sembra essersi stabilizzata. Speriamo di intraprendere una fase discendente venendo fuori da questo cluster”, ha detto Monaldi.

Alla Rsa Gonzaga sono arrivati oggi i risultati dei tamponi eseguiti il 22 ottobre scorso.

Dentro la struttura sono ospitate 76 persone di cui 33 positivi asintomatici.

Degli ospiti, 15 sono in una zona “arancione” dove vengono tenuti sotto controllo, mentre in 28, tutti negativi, risiedono in una zona “bianca”, separata.

Monaldi aggiunge che sono 18 gli ospiti inviati in ospedale. Quattro di loro non ce l’hanno fatta e sono deceduti, mentre gli altri 14 sono stati riconosciuti come positivi.

“Nei giorni scorsi c’è stato un controllo della Asl – ha aggiunto – e con loro abbiamo fatto il giro della struttura, preso visione delle iniziative intraprese e credo siano state condivise da tutti quanti”.

Monaldi ha poi detto che “è necessario che vengano processati velocemente i tamponi che arrivano dalle RSA perché così si possono attivare subito tutte le precauzioni del caso”.