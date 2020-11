Borgo S.Martino, riappare la fontanella scomparsa

Share Pin 0 Condivisioni

Il “Nasone” era da anni ricoperto da rovi ed erbacce, ma è stato appena ripristinato

Borgo San Martino di Cerveteri, grazie al consigliere delegato Ing. Andrea Mundula che ringraziamo, riapparsa come per incanto la fontanella sparita da anni. Si tratta del “nasone” situato su Via Doganale all’altezza del bivio di Ceri e di Via Quarto di Montelungo. La fontanella in questione era sommersa da anni da rovi infestanti. Tant’e’ che i piu’ neanche la ricordavano. Con l’occasione ripulita anche la pensilina della fermata degli autobus accanto alla fontanella che, liberata delle piante infestanti e’ tornata a svolgere il suo lavoro e ad avere un minimo di decoro. Consapevoli che il lavoro svolto dalla Municipalizzata del comune dovrebbe essere una normalita’, confidiamo anche, grazie alla sensibilita’ del consigliere Mundula , che la manutenzione di quanto sopra venga programmata con piu’ frequenza. Cosi’ Luigino Bucchi, Presidente dell’ Associazione Comitsto di zona di Borgo San Martino.