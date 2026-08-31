A cavalcare le istanze il presidente Andrea Lupi che è vicino ai sostenitori etruschi

Derby, scattano le polemiche: i tifosi del Cerveteri chiedono il settore coperto per via delle temperature alte –

E’ clima derby a 13 giorni di distanza. Ladispoli vs Cerveteri non è una gara come le altre, almeno per la tifoseria verde azzurra, passionale e verace. E’ intervenuto il presidente Lupi, in base alle disposizione che verranno date, come a gennaio scorso quando gli oltre 200 tifosi etruschi sono stati destinati al settore ospiti, che a oggi, visto le temperature, non sarebbe adatto per famiglie, bambini e anziani. I tifosi etruschi chiedono che venga concessa parte della tribuna coperta , anche in virtù dell’assenza della parte più calda della tifoseria ladispolana. Da Cerveteri si sposteranno molti tifosi, tanti verranno anche da fuori sede, quelli che vivono fuori regione per assistere a una gare molto sentita sull’altra sponda della via Aurelia. Ci saranno molte famiglie, con bambini al seguito, ma anche la frangia più vivace della tifoseria, in fermento per allestire una coreografia. Insomma è già derby a Cerveteri, a conferma di come questa città ha fame di vittorie.