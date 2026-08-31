Biennale d’Arte di Chianciano, menzione speciale a Carlo D’Orta per “Vibrazioni NYC #38” –

Importante riconoscimento per Carlo D’Orta alla Biennale d’Arte di Chianciano, dove, in occasione della giornata conclusiva della manifestazione, l’artista ha ricevuto la Menzione Speciale, corrispondente al quarto premio, nella sezione Fotografia per l’opera “Vibrazioni NYC #38”.

Un risultato che assume un valore ancora maggiore perché l’opera premiata entra ora a far parte della collezione permanente del Museo d’Arte di Chianciano, consolidando ulteriormente il percorso artistico di D’Orta.

«Con grande soddisfazione vi informo che, nella giornata finale della Biennale Arte di Chianciano, mi è stata assegnata la Menzione Speciale per la sezione Fotografia per la mia opera Vibrazioni NYC #38», ha commentato Carlo D’Orta annunciando il riconoscimento.

Vibrazioni NYC #38 si inserisce nella ricerca fotografica dell’autore, caratterizzata da una particolare attenzione alle geometrie, ai riflessi, alle forme e alle trasformazioni visive dello spazio urbano. Una fotografia che supera la semplice rappresentazione della realtà per trasformare architetture e dettagli della città in composizioni dal forte impatto astratto e contemporaneo.

A suggellare il riconoscimento, anche una fotografia di Carlo D’Orta davanti all’opera premiata insieme al direttore del Museo d’Arte di Chianciano.

La Menzione Speciale ottenuta alla Biennale rappresenta così un nuovo significativo traguardo per D’Orta, reso ancora più prestigioso dalla destinazione di Vibrazioni NYC #38 alla collezione permanente del Museo.