Palidoro, la tartaruga Fortuna torna in mare dopo un mese di cure –

Un momento di grande emozione questa mattina sulla spiaggia di Palidoro, dove Fortuna, una giovane tartaruga marina della specie Caretta caretta, è stata restituita al suo habitat naturale dopo circa un mese di cure e riabilitazione. L’esemplare era stato recuperato lo scorso 30 luglio nelle acque di Maccarese, in condizioni di forte debilitazione, grazie alla segnalazione di un cittadino e al successivo intervento della Guardia Costiera.

Alla liberazione ha partecipato il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme alla Vicesindaco di Fiumicino, Giovanna Onorati, al Comandante della Capitaneria di Porto di Roma Fiumicino, Emilio Casale, al Presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Tiziano Onesti, ai rappresentanti di Zoomarine e a un gruppo di piccoli pazienti con le loro famiglie.

Sono stati proprio i bambini, poco prima del rilascio, a scegliere il nome Fortuna per la giovane tartaruga, che una volta raggiunta la battigia si è diretta senza esitazioni verso il mare, riprendendo il largo.

Al momento del recupero, l’animale presentava una grave infezione e aveva un amo da palamito agganciato alla bocca, collegato a una lenza e a una tanica galleggiante. Trasferita presso il Centro di Primo Soccorso per le tartarughe marine ospitato a Zoomarine, Fortuna è stata sottoposta alle necessarie cure, recuperando progressivamente le proprie condizioni fisiche.

“Siamo orgogliosi che per il ritorno in mare di Fortuna sia stato scelto il nostro territorio e, in particolare, uno dei tratti di spiaggia più belli e di maggiore pregio ambientale della nostra costa – dichiara la Vicesindaco, Giovanna Onorati –. È stata una mattinata particolarmente emozionante, resa ancora più significativa dalla presenza dei bambini e delle loro famiglie. Ringraziamo il Presidente Francesco Rocca per la consueta sensibilità dimostrata verso iniziative che uniscono tutela dell’ambiente e attenzione alle persone, e tutto il team di Zoomarine che si è preso cura di questa giovane tartaruga permettendole di tornare oggi nel suo habitat naturale. Un ringraziamento va anche alla Casa Ronald McDonald, una realtà presente sul nostro territorio della quale siamo molto fieri, per aver accolto e sostenuto questa iniziativa, offrendo anche ai suoi piccoli ospiti la possibilità di vivere un’esperienza così speciale.”

Fortuna è stata liberata a pochi chilometri dal punto in cui era stata soccorsa un mese fa: un ritorno simbolico nel mare di Fiumicino che richiama l’importanza della tutela di un patrimonio naturale prezioso e della collaborazione tra istituzioni, enti di ricerca, associazioni e cittadini.