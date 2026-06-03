Rotatoria dell’autostrada, scontro politico sul finanziamento: Paolacci e Ramazzotti attaccano la maggioranza

Continua a far discutere il futuro della rotatoria all’imbocco dell’autostrada. A intervenire sulla vicenda sono i consiglieri comunali di opposizione Gianluca Paolacci e Lamberto Ramazzotti, che criticano le recenti dichiarazioni del consigliere Angelo Galli e puntano il dito contro le presunte contraddizioni emerse all’interno della maggioranza guidata dalla sindaca Elena Gubetti.

«Solo qualche settimana fa la sindaca aveva dichiarato alla stampa che l’opera era stata definanziata dal Milleproroghe – affermano Paolacci e Ramazzotti –. Oggi, invece, leggiamo sui giornali che la situazione sarebbe diversa, sulla base di indiscrezioni riportate dal consigliere Galli».

I due esponenti dell’opposizione sottolineano di augurarsi che l’infrastruttura possa effettivamente essere realizzata, ma chiedono chiarezza sulle comunicazioni istituzionali. «C’è una narrazione che sfiora il ridicolo, con un consigliere e un sindaco che si smentiscono a vicenda. Non si può parlare di un’opera pubblica così importante basandosi su ipotesi e supposizioni».

Secondo Paolacci e Ramazzotti, le diverse versioni fornite dagli esponenti della maggioranza sarebbero il segnale di una scarsa coesione amministrativa. «È la sintesi di una famiglia politica spaccata e di un’amministrazione che procede senza una linea condivisa. Avere idee poco chiare su una questione così delicata è sintomatico delle difficoltà interne alla maggioranza».

L’opposizione chiede quindi un cambio di passo. «Se esiste davvero la possibilità di portare avanti il progetto, si lavori concretamente per realizzarlo, senza affidarsi a dichiarazioni sui giornali. Se invece la situazione è quella descritta dalla sindaca, allora si spieghi ai cittadini come sia stato possibile perdere il finanziamento di un’opera così strategica per il territorio».