Tennis, il TopSpin di Cerveteri approda in D1

Al primo anno di agonismo il club etrusco scala la categoria

Quo Vadis? In D1 ! Il TopSpin di Cerveteri proprio al circolo romano della Caffarella conquista una meritatissima promozione. Dopo una giornata infinita, durata oltre 7 ore, i giovani ragazzi cervetrani hanno raggiunto la qualificazione alla categoria superiore, la serie D1.

E’ un risultato che per certi versi sorprende, vista la compagine appena nata da poco che ha trasformato una pazza idea di sola partecipazione in un momento importante di sport non professionistico. Grazie ad atleti e uomini come Davide Fontana, giocatore con un passato da classificato 2.5 FITP, oggi Istruttore di Primo Grado e Lorenzo Narduzzi, classificato 3.5 Fitp, Istruttore di Primo Grado il TopSpin sta forgiando giovani talenti come Christian Romano, classificato 3.5 Fitp “golden boy” del circolo che dopo tante stagioni da tesserato alla Aureliano Tennis Team di Santa Marinella, dove è cresciuto come ragazzo e come atleta, si è avvicinato a casa dimostrando una maturità tecnica e personale che fa ben sperare per il futuro. Ancora, grazie a Stefano Proietti uomo d’esperienza e agonista vero,Jacopo Scarfagna, altro giovane talento locale capace di giocare ottimamente con la mano destra, la sinistra, a una mano, a due mani ed essere sempre preciso e stiloso.

E poi, grazie a Francesco Ciculi, giocatore esperto, solido e preciso e Andrea Massari, classificato 4.1 Fitp ma con un passato da seconda categoria.Andrea non ha mai potuto giocare ed è stata una grave mancanza per la squadra ma è stato un importante riferimento dentro e fuori dal campo.

Si apre adesso una nuova stagione per il Top-Spin. Sarà una stagione dura perchè adesso ci si aspetta la conferma in D1, l’arrivo di nuovi talenti e la crescita di altri, magari un assetto societario con sponsor e risorse importanti ed una programmazione che consenta al club di sperare e sognare ancora traguardi più ambiziosi. Per Cerveteri e tutto il litorale sarebbe davvero…il Top!