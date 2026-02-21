Rotary Club Ladispoli Alsyum: entrano nuovi soci

Tre professionisti di Ladispoli nel gruppo del presidente Paris
Ieri sera, nel corso della periodica conviviale del Rotary Club Ladispoli Alsyum, sono stati ufficializzati tre nuovi soci.
Sono Marisa Alessandrini, Marina Pasquali ed Andrea Zonetti.
Si tratta di tre professionisti di Ladispoli che si uniscono al consolidato gruppo del presidente Marìka Paris.
“Ieri sera, abbiamo consegnato le spille distintive, che ufficializzano l’ingresso nel Club. Con grande piacere – spiega il presidente Marìka Paris – ho apposto la spilla sui baveri delle giacche dei nuovi soci.
È stato un momento di grande emozione. Il nostro Club cresce, e lo fa con persone di grande spessore, con bagagli professionali importanti”.
