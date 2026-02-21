Lo ha reso noto l’avvocato della famiglia e una nota dell’Azienda ospedaliera

Addio al piccolo Domenico: non ce l’ha fatta –

La notizia più triste è arrivata in queste ore: il piccolo Domenico non ce l’ha fatta. Si è spento in queste ore.

Lo ha reso noto l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi.

La tragica vicenda era nota da giorni: al piccolo, di soli due anni era stato trapiantato un cuore danneggiato, ma le sue condizioni erano tali che i medici hanno dichiarato subito che sarebbe sopravvissuto ad un secondo trapianto di cuore.

Affianco alla madre si sono stretti tutti, cittadini comuni e personalità: l’arcivescovo di Napoli Mimmo Battaglia è voluto rimanere con la donna in ospedale e ha somministrato lui al piccolo l’estrema unzione.

La nota dell’azienda ospedaliera

“Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore”.

Questa è la nota dell’Azienda ospedaliera diffusa tramite i canali di stampa.

(Fonte: Ansa)