Frenetico Events annuncia in Svizzera il grande concerto di Rosario Miraggio al Theater Spirgarten di Zurigo, tra le tappe più attese del prossimo anno

Rosario Miraggio live in Svizzera il 14 marzo 2026 –

di Marco Di Marzio

Dopo il grande successo del “Rosario Miraggio Tour 2025”, che ha registrato sold out in numerose città italiane, il celebre artista napoletano torna sul palco con un nuovo appuntamento internazionale. Il concerto si terrà sabato 14 marzo 2026 al prestigioso Theater Spirgarten di Zurigo, organizzato da Frenetico Events,

Il “Rosario Miraggio Tour 2025” è stato uno degli eventi più seguiti e apprezzati dell’anno, confermando Miraggio come una delle voci più rappresentative e amate della musica napoletana e melodica. Con la sua intensità interpretativa e la capacità di coinvolgere il pubblico, l’artista ha saputo trasformare ogni concerto in un viaggio emozionale unico.

“Non un semplice concerto, ma un viaggio nelle mie canzoni, pieno di emozioni e passione”, aveva dichiarato Miraggio all’avvio del tour. A Zurigo, accompagnato dalla sua band, il cantante proporrà i brani più amati dal pubblico – tra cui “Primm Ammore”, “Nun c’è mai sta a fortuna”, “Amore Malato” e “Femmena” – insieme ai nuovi successi tratti dall’album “Uguale a Me”, pubblicato nel 2024.

“Uguale a Me” rappresenta una tappa importante nel percorso artistico di Rosario Miraggio. L’album unisce tradizione e modernità, offrendo sonorità contemporanee e testi profondi che raccontano esperienze, sentimenti e storie di vita vissuta. Il disco include collaborazioni di rilievo con Clementino, Aka7even, Hal Quartier e Ashley, che contribuiscono ad arricchire il progetto con nuove sfumature musicali.

“Questo album è la colonna sonora della mia vita – spiega Miraggio – parla di amori veri, sogni, sfide e della voglia di credere sempre. Ogni brano è un frammento di verità, e il mio pubblico sarà parte integrante di questo viaggio”.

Dopo aver toccato le principali città italiane come Napoli, Roma, Milano e Torino, Rosario Miraggio porterà nel 2026 la sua musica anche sul palcoscenico europeo, con nuove tappe in Germania e in Svizzera. La data di Zurigo al Theater Spirgarten rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del tour, un’occasione speciale per vivere l’energia, la voce e la sensibilità artistica di un interprete capace di trasformare ogni concerto in pura emozione.

I biglietti per il concerto del 14 marzo 2026 al Theater Spirgarten di Zurigo sono già disponibili sui portali ufficiali: www.ticketcorner.ch; www.eventim-light.com.

Frenetico Events è un’organizzazione dinamica e creativa, specializzata nella progettazione e realizzazione di eventi musicali e spettacoli dal vivo. Il nome riflette la filosofia dell’azienda: energia frenetica, passione e coinvolgimento. Ogni evento è ideato per offrire al pubblico esperienze autentiche e indimenticabili, con una costante attenzione alla qualità artistica e all’eccellenza organizzativa.

Dalla stessa visione nasce Frenetico Festival, un marchio che rappresenta un format innovativo e di grande successo: un evento che riunisce contemporaneamente sullo stesso palco vari artisti italiani, in uno spettacolo dinamico, coinvolgente e di forte impatto emotivo, capace di unire generi, stili e pubblici diversi come in un vero e proprio festival musicale moderno.

L’evento di Rosario Miraggio in Svizzera rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita di Frenetico Events, che continua a promuovere la musica italiana nel mondo con professionalità, passione e visione.