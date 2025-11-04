Lotto: a Fiumicino vinti oltre 20 mila euro

A Roma e provincia vincite per oltre 81mila euro
Il Lazio sorride con il Lotto. Sabato 1° novembre, come riporta Agipronews, arriva da Roma – con opzione Oro – la vincita più alta di giornata da 51.773 euro in via degli Aldobrandeschi, seguita dal colpo più importante di venerdì 31 ottobre, da 21.660 euro, messo a segno a Fiumicino, in provincia di Roma, in via Formoso. Sempre nella Capitale un ambo in viale del Campo Boario vale 8.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 14,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1 miliardo in tutto il 2025.