Nel Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia in scena uno spettacolo teatrale dedicato alla storia della città di e con Agostino De Angelis –

Uno straordinario appuntamento culturale dedicato alla storia della città di Civitavecchia animerà Sabato 8 Novembre prossimo alle ore 17.00 il Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia con l’attore e regista Agostino De Angelis, in un evento organizzato dall’Associazione Culturale ArcheoTheatron, promosso e in collaborazione con il MANC, Direzione Regionale Musei Nazionali Lazio e con il contributo del Comune di Civitavecchia – Assessorato alla Cultura.

L’evento, dal titolo “Civitavecchia: Terzo Millennio, tra Storia, Cultura e Spiritualità”, intende valorizzare la profonda identità storica e culturale della città tirrenica, da sempre crocevia di civiltà e punto di incontro tra fede, arte e mare. Il percorso narrativo condurrà il pubblico attraverso le diverse epoche di Civitavecchia – dagli Etruschi ai Romani, fino al Medioevo e all’età moderna e contemporanea – per riconoscere in essa una città che non è solo porto di passaggio, ma luogo vivo di memoria e spiritualità.

Particolarmente significativa sarà la presenza e l’intervento della Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia, dott.ssa Lara Anniboletti, che offrirà al pubblico una lettura autorevole e approfondita dei temi storico-archeologici della città. Il suo contributo rappresenta un momento di grande valore scientifico e istituzionale per l’evento, sottolineando il ruolo centrale del Museo come custode dell’identità civitavecchiese e ponte tra il passato e il presente.

Accanto all’intervento della Direttrice, si alterneranno momenti recitativi curati da Agostino De Angelis, con esecuzione lirica del soprano Elena Danusia e le interpretazioni artistiche di Mariapia Gallinari, Antonio Balsimelli, Monia Marchi, Stefano Ercolani, Luisa De Antoniis, Andrea Gentili, Riccardo Dominici, Marta Soracco, Nerina Piras, Bruno Frosi e Filippo Soracco.

Foto e riprese video a cura dell’Associazione Culturale FotografiAmo ETS.

L’evento, patrocinato gratuitamente da Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma Capitale, è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 349 4055382 o via e-mail all’indirizzo [email protected]