Santa Marinella: al via l’immediata piantumazione dei 13 nuovi alberi –

La città di Santa Marinella ha risposto con prontezza all’impegno preso. Dopo l’abbattimento degli 11 problematici pini, avvenuto nella giornata di ieri, è scattata stamattina la nuova e immediata piantumazione promessa dall’Amministrazione.

Un segnale forte di concretezza: a fronte degli 11 alberi rimossi per motivi di sicurezza e infrastrutturali, il Comune e la Soc. Acea Ato 2 stanno ripiantumando un totale di 13 nuove essenze arboree, rendendo il saldo del patrimonio verde cittadino subito positivo.

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei ha espresso grande soddisfazione per la rapidità con cui si è passati all’azione, dimostrando l’importanza data alla parola data.

“La rimozione degli 11 pini è avvenuta ieri, un passo difficile ma necessario per la sicurezza dei nostri cittadini e per l’indispensabile bonifica della condotta idrica,” ha commentato il Sindaco. “Come Amministrazione, avevamo preso un impegno preciso: un intervento tempestivo e un saldo verde positivo. Oggi, a meno di 24 ore dall’abbattimento, manteniamo quella promessa. Vedere Acea Ato 2 agire con tale solerzia per piantare immediatamente i nuovi alberi è la migliore risposta a chi temeva un vuoto di verde. La sicurezza non ammette compromessi, ma neanche l’attenzione al nostro ambiente. Stiamo dimostrando che è possibile coniugare la funzionalità delle nostre infrastrutture con un piano di rinnovo urbano attento e responsabile.”

L’Assessore all’Arredo Urbano, Elisa Mei, ha fornito i dettagli sulle nuove piantumazioni, sottolineando la qualità e la strategicità della scelta.

“Si tratta di un vero e proprio miglioramento urbanistico e ambientale,” ha spiegato l’Assessore Mei. “Stiamo piantando ben 13 esemplari di Quercus Ilex, i nostri Lecci, una specie autoctona e più adatta al contesto urbano, in quanto meno invasiva dal punto di vista radicale. Queste nuove essenze sono già robuste, pronte a crescere forti e sane fin da subito: oltre ai 10 Lecci che vanno a sostituire le piante rimosse lungo Via Lazio e Via Monsignor Carlo Taramasso, Acea sta piantando in aggiunta altri 3 nuovi alberi sulla Via Aurelia. Con 13 nuove piante al posto di 11 problematiche ( 3 delle quali completamente secche e pericolosissime per la pubblica incolumità), Santa Marinella è oggi non solo più sicura, ma anche più ricca nel suo patrimonio arboreo.”

L’Amministrazione e la ditta incaricata stanno monitorando le operazioni, assicurando che le nuove piantumazioni vengano eseguite nel rispetto delle distanze e delle migliori tecniche agronomiche, proiettando la città verso un futuro più verde e funzionale.