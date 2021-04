Share Pin 1 Condivisioni

Il fatto è accaduto alla Garbatella verso le 12:30 di questa mattina

Roma, si barrica dentro casa e intervengono i Vigili del Fuoco –

Una vicenda conclusa nel migliore dei modi quella che si è consumata questa mattina, verso le 12:30, alla Garbatella a Roma.

I Vigili del Fuoco della Capitale sono intervenuti in Via Giovannipoli con un’autoscala e i teli per aiutare una donna che si era barricata in casa.

Il personale operativo prontamente intervenuto è entrato all’interno dell’appartamento ed ha assicurato la signora agli operatori sanitari.