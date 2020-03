Condividi Pin 260 Condivisioni

Le parole del direttore del dipartimento di malattie infettive dell’istituto superiore di sanità, Giovanni Rezza

“Roma rischia come Milano? Ho paura di si” –

Roma rischia come Milano? “Ho paura di sì. Bisogna dire che per ora Milano ha focolai limitati. A Roma iniziano casi di Covid-19 e catene di trasmissione. Bisogna agire prontamente”.

Lo dice all’AdnKronos Salute Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell’Istituto superiore sanità. A rendere la Capitale vulnerabile al coronavirus, in particolare il numero degli “spostamenti” di persone che vengono in città per lavoro. “Bisogna agire prontamente”, ribadisce l’esperto.

(adnkronos)